Мособлдума уладит конфликт экологов и недропользователя

В Московской областной думе 14 ноября состоялось заседание рабочей группы по вопросам соблюдения природоохранного законодательства при пользовании недрами на территории Одинцовского района. На встрече присутствовали представители компании "ТЭКА-сервис" и органов власти. Предприятие пытается отстаивать свое право на ведение производственной деятельности в подмосковных карьерах на фоне проверок, инициированных немногочисленной группой активистов-экологов.

Участники рабочей группы обсудили ситуацию, сложившуюся в сельском поселении Никольское. "ТЭКА-сервис" добывала песок в карьере "Пронское" с 2010 года. Предприятие арендовало земли и вело строительство рыбонагульных прудов с попутной добычей песка.

Год назад организация получила лицензию на три других никольских карьера – "Власово-1", "Власово-2" и "Никифоровское". К разработке первых двух компания пока не приступала.

Ставить препятствия на пути ее деятельности начали общественные активисты, которые принялись иниицировать проверки на основании того, что деятельность "ТЭКА-сервис" якобы может нанести вред экологии. По их утверждениям, вместо рекультивации карьеров компания организовала свалки мусора.

Однако в Одинцовском районе "ТЭКА-сервис" работает уже более 20 лет, участвуя кроме производственной деятельности еще и в организации социальных проектов и программ в области охраны окружающей среды. Кроме того, предприятие, на котором работают больше 200 человек, активно занимается благотворительностью и исправно платит налоги.





Но многочисленные жалобы грозят парализовать нормальную работу компании . За четыре месяца "ТЭКА-сервис" выдержала 30 проверок. По итогам прошлого года, по данным Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей, организация заняла первое место в Московской области по число проведенных проверок.

Никаких нарушений по результатам многочисленных ревизий выявлено не было. "Однако, несмотря на это, "общественные активисты" продолжают "кошмарить бизнес" руками проверяющих, при том, что все их требования удовлетворяются. По нашему мнению, это ни что иное, как экологический экстремизм", – сокрушаются в компании.

При этом в Кремле неоднократно призывали снизить административное давление на бизнес. Так, в своем ежегодном послании Федеральному собранию в декабре 2016 года президент Владимир Путин отметил, что в результате чрезмерных проверок со стороны правоохранительных органов часто разваливаются успешные компании. Об этом же глава государства заявил в августе этого года на совещании по инвестиционным проектам.

Несмотря на серьезное давление, в компании не теряют надежды на исправление ситуации. По итогам прошедшего 14 ноября заседания рабочей группы было принято решение организовать повторную встречу.

