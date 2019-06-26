В Подмосковье поставят самый крупный памятник советскому солдату

Памятный мемориал советскому солдату появится рядом с деревней Хорошево Ржевского района в 2020 году. 25-метровая скульптура будет выполнена из бронзы. Автором проекта выступил Александр Рукавишников.

Как рассказал художник, за основу он взял известное стихотворение Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом". "Повествование идет от лица разорванного миной солдата. Мы хотели изобразить дух воина, воспаривший над полем боя", – цитирует Рукавишникова сайт "Подмосковье сегодня".