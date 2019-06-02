Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло

Число пострадавших при взрыве на оборонном заводе "Кристалл" в Дзержинске возросло. За медицинской помощью обратились до 89 человек, передает РИА "Новости".
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в данный момент в больнице остаются 16 пострадавших. Состояние людей стабильное. Напомним, что взрывы в цеху по производству тротила ГосНИИ "Кристалл" прогремели 1 июня.
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