Петербургское метро погрузилось во тьму

В среду, 19 июня, на станции "Невский проспект" в Санкт-Петербурге пропал свет. Пассажирам пришлось освещать себе путь фонариками в телефонах, сообщает FlashNord.
Один из очевидцев рассказал, что поезд долго стоял между "Горьковской" и "Невским проспектом". Когда состав прибыл на платформу, пассажиры увидели, что на станции нет света, уточняет телеканал "360".
По данным сайта "78.ру", причиной отключения электричества стала внезапная посадка напряжения. Неполадка продолжалось в течение четырех минут. Подачу электроснабжения уже возобновили. Петербургский метрополитен работает в штатном режиме.
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