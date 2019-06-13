В Подмосковье пьяная ссора родственников переросла в поножовщину

В Сергиевом Посаде мужчина ударил ножом своего зятя. Пострадавшего доставили в местную больницу с колото-резаным ранением, сообщает РИАМО.
Согласно предварительной информации, между мужчинами возник конфликт во время распития спиртных напитков. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители уже задержали нападавшего, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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