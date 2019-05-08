В Петербурге девочка жила среди крыс

В жилом доме на улице Карпинского в Санкт-Петербурге маленькая девочка вместе с матерью и бабушкой жила в заваленной мусором квартире. Полицейские обнаружили в помещении более ста декоративных крыс.
Ребенка отправили в больницу на обследование, после чего перевели в Центр социальной защиты. Как рассказали медики, сейчас малышка чувствует себя хорошо.
В отношении матери ребенка составили протокол об административном правонарушении. Семью поставили на профилактический учет, передает FlashNord.
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