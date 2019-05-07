Искры и дым: в Петербурге пассажиров эвакуировали из вагона поезда

В петербургской подземке задымился один из вагонов поезда. Пассажиров пришлось эвакуировать.
Сотрудники метрополитена провели проверку, однако никаких неисправностей не нашли. Выяснилось, что причиной задымления стала электронная сигарета одного из пассажиров, которая вышла из строя. По словам очевидцев, устройство начало искриться и сильно дымить. Инцидент был оперативно улажен, передает FlashNord.
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