Директора лифтовой компании насмерть раздавил лифт

Во вторник, 7 мая, на железнодорожном вокзале в Волгограде произошло смертельное ЧП. Во время пусконакладки нового лифта руководитель компании ООО "Лифт" получил серьезную травму головы. Мужчина скончался еще до прибытия медиков.
На месте происшествия работают следователи. Они устанавливают точные причины и обстоятельства случившегося. После всесторонней проверки будет вынесено процессуальное решение, сообщает Интерфакс.
Чародеи облюбовали захоронение певицы
Блондинка с мужем отдыхает на Бали
Он выступил с речью в новом выпуске "Бесогона"
Пианистку сняли во всей красе
Популярные темы форума
Почему заморозили тему о «победе» дочки Алсу?
Задолбала Пугачева.
Что с моим мужчиной ?
Колхозник командует Кремлём.
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
что такое шизофрения?
Я из Нальчика
Больные отношения
Трагедия в аэропорту Шереметьево
Юмористическое шоу на НТВ будет вести президент Украины! Путин прекрати!)))
Беременна от женатого
Про алкоголь
люди зачем вы мусорный пакет за дверь выставляете?
Много глупых парней
Кушаю на ночь
Алсу защитили от толпы?
Меня сглазила подруга
Женское домиирование
Пожелала смерти подруге
Хочу густые брови.
Мне 19 ему 40.
отношения
Отдай миллион!
У меня страх перед насекомыми.
почему всё так сложно?
Зачем нужен секс
Начинаю свое движение в творчестве
что будет с интернетом,уйдёт под контроль государства?
Мой сын стал много пить
Стало страшно ездить.