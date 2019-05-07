Кладбище под Москвой загорелось из-за непотушенной свечи

В селе Лайково в Одинцовском районе на территории кладбища произошел сильный пожар. По словам очевидцев, причиной возгорания стала непотушенная свеча на одной из могил. Огонь перекинулся на сухую траву.
На месте происшествия работают пожарные. Спасателям удалось оперативно локализовать пожар. Согласно предварительным данным, пострадавших нет, уточняет сайт "Подмосковье сегодня".
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