В Мурманской области самолет застрял во льдах

Смертельный пожар в Шереметьево Скандал с дочкой Алсу на шоу "Голос.Дети" Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Путин нанес мощный удар выскочке Зеленскому
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
партнеры
Вторник 7 мая
Лента новостей
14:45
Акция "Диктант Победы" стартовала в России и 23 странах мира
14:33
Элегантная Шарапова произвела фурор на балу
13:57
Украинский депутат насмерть сбил двух человек
13:46
Народ ахнул от вида милующейся с любовником в кустах Цымбалюк-Романовской
13:01
Знаменитости похвастались самыми странными нарядами
13:01
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 мая 2019 года
12:59
Загитова утерла нос опустившейся Туктамышевой
12:32
Футбольная команда Госдумы обыграла депутатов бундестага
12:22
Cтрашное горе: Исаева скоропостижно умерла вслед за Началовой
12:12
Запертую в психушке Спирс накачали лекарствами
12:08
Проскурякова с дочкой стала жертвой пожара в Шереметьево
11:48
Известный диджей хотел спасти подругу и погиб
11:35
Сделано шокирующее заявление об инвалидности Зеленского
11:28
Фадеев отменил день рождения после трагедии
11:27
В московских аэропортах задержали десятки рейсов
11:19
Миддлтон наплевала на первенца Маркл
11:11
Многодетная Мария Кожевникова избавилась от малыша
10:47
На перекачанной Лопес разошлось платье
10:42
Родившая Кудрявцева показала великолепную фигуру в купальнике
10:38
Наглый Порошенко жестко подставил неопытного Зеленского
09:58
Пышка из "Дома-2" кардинально изменила имидж
09:55
Безработный напал с ножом на женщину и избил ее сына
09:45
Что Боярская сделала с 5-месячным сыном
09:18
Захарова разразилась гневной речью после скандала с катастрофой в Шереметьево
08:56
Артур Смольянинов раскрыл неутешительный диагноз
08:52
Медведеву свалила тяжелая болезнь
08:24
Неожиданные подробности голосования на шоу "Голос. Дети"
08:16
"Гордыня и безнаказанность": Михалков набросился на скандальные телешоу
06:37
"Русская рулетка": пассажиров SSJ 100 лишили шанса на спасение в Шереметьево
04:21
Легенды "Дома-2" возвращаются на шоу ради его спасения
02:14
"Плевать на детей": дочь Алсу вызвала гнев бесстыдным заявлением
00:08
Восторженного Малахова закидали камнями за безразличие к трауру
22:02
Яббаров из шоу "Дом-2" лишил денег маленького сына
21:58
В кольце врагов: Зеленского загнали в опасную ловушку
21:52
Стриженова попала в аварию с детьми
21:47
Нарядившуюся для работы на грядках Малышеву жестко высмеяли
21:33
В Петербурге произошло смертельное ДТП
20:57
Утяшева и Воля устроили маленькой дочери сумасшедшую вечеринку
20:36
Лавров остроумно отбил нахальную провокацию Запада
20:07
Тюрьма или побег из страны: вызванному на допрос Порошенко предсказали незавидную участь
19:53
Подольская была в Шереметьево в день ужасной авиакатастрофы
19:48
Каменских отправили сниматься в порно
19:42
На Украине заявили о воссоединении с Россией после победы Зеленского
19:11
Сын Валерии довел избранницу до белого каления
18:31
Булка похорошевшего Шепелева возбудила россиян
18:19
Зеленского разнесли за возмутительные слова о погибших россиянах
18:09
Принц Гарри сделал заявление после рождения первенца
17:50
Отзывчивых людей обирают после трагедии в аэропорту Шереметьево
17:39
"Смотреть противно": Седокова взбесила народ вульгарным танцем
17:15
Жуткое ДТП с участием известной актрисы взволновало Корчевникова
17:06
Володин выступил против выбивания долгов коллекторами
16:47
У Меган Маркл и принца Гарри родился первенец
16:38
Беспардонный Зеленский возмутил заявлением о трагедии в Шереметьево
16:36
В Госдуме помогут многодетным семьям с ипотекой
16:19
Сын Рудковской упал на колени под вопли извращенца
16:13
Шепелев разоблачил самозванца после обнародования ДНК-теста
15:47
Малахов обнародовал странное предсмертное сообщение Цывиной
15:47
Джоли парализовало после развода с Питтом
15:35
В циничном плевке Белоруссии на память о Победе обвинили Лукашенко
15:34
"Что за стриптиз?": выставившая напоказ прелести Глюк'оZа взбаламутила народ
14:59
Разведенка Дакота возбудила арабов откровенным платьем
14:51
"Невозможно кататься": Тутберидзе вынесли суровый приговор
14:48
Зеленский получил подлый удар от главы МИД
14:40
Любопытный турист упал в жерло действующего вулкана
14:37
Россияне оплакивают погибшего в страшной авиакатастрофе Моисеева
14:30
Красавица-дочь Меньшовой вызвала фурор
14:14
Любвеобильного Зеленского погнали в шею из квартиры жены
14:13
Как школьницу: Ляйсан Утяшеву прилюдно унизили
14:13
Какое бесстыдство: звезды наживаются на смертях в Шереметьево
14:04
Беглец Саакашвили выболтал секреты воюющего с Путиным Лукашенко
13:50
Петербуржец выстрелил в отчима после бурной ссоры
13:41
"Я иду по пути любви": Ани Лорак сделала важный выбор
13:33
Пресняков оправдался за отсутствие на юбилее Пугачевой
13:30
"Горе какое!": скорбящая Пугачева погрузилась в траур
13:28
Непредсказуемому Зеленскому вынесли жесткий вердикт в США
13:23
Пассажир снял видео из салона охваченного пламенем самолета
13:01
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 мая 2019 года
13:01
На праймериз "Единой России" подано более 4,6 тысячи заявок
12:55
"У меня муж болеет": Тодоренко сделала неожиданное признание
12:45
В аварии под Москвой два человека сгорели заживо
12:33
Подруга Цымбалюк-Романовской раздавлена сгоревшим в Шереметьево самолетом
12:29
Свержение Лукашенко: сделано срочное заявление о ситуации в Минске
12:21
"Родила!": 52-летняя Наталья Штурм объявила радостную новость
12:19
В Пермском крае на химзаводе прогремел взрыв
12:12
Губерниев взорвался из-за смертельной трагедии
11:50
Поклонники в ужасе от устроенного колдунами на могиле Началовой
11:40
Вскрылась сенсационная причина авиакатастрофы в Шереметьево
11:38
Взбешенная Водонаева влезла в громкий скандал с катастрофой в Шереметьево
11:29
Агутину сделали срочную операцию в Израиле
11:22
Цепкая Маркл выгнала в три шеи навязчивую Миддлтон
11:07
"Люди, это просто ужас!": Волочкова кричит из-за страшной беды
10:58
Погиб как герой: бортпроводник до последнего спасал пассажиров из полыхающего самолета
10:56
Нахамивший Путину Зеленский пошел по стопам Порошенко
10:20
В жилом доме в Ставрополье произошел взрыв
10:19
"Тарзан остался один": что происходит между Королевой и Глушко
10:11
В самолет ударила молния: шокирующие подробности катастрофы в аэропорту Шереметьево
09:57
В Башкирии водитель уснул за рулем и попал в серьезное ДТП
09:55
Володин выразил соболезнования в связи с пожаром в Шереметьево
09:35
Бондарчук показала неизвестные фото особенной дочери
09:29
"Тянет за старое взяться": народ набросился на полуголую Шурыгину
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пресняков оправдался за отсутствие на юбилее Пугачевой
Молодая мать из Австралии споет о жуткой стороне своей жизни на "Евровидении-2019"
Фигуристка из Дании готовится растопить сердца жюри на "Евровидении-2019"
Простуда и сыпь на лбу: Темникова рассказала о проблемах со здоровьем
Лариса Долина сильно изменилась после болезни
В Москве от ножевых ранений умерла девушка
Регионы

В Мурманской области самолет застрял во льдах

прочитано 491 раз

В ночь на вторник в городе Мончегорск Мурманской области упал небольшой частный самолет. Пилот с травмой позвоночника был доставлен в больницу. Медики оценивают его состояние как средней тяжести, сообщает телеканал "360".

На месте происшествия работают следователи. Как удалось установить экспертам, двухмоторное судно совершало маневр на льду, когда стойка шасси попала в полынью. Самолет завалился набок и опрокинулся, передает Пятый канал.

Автор: Полина Крылова7 мая 2019, 12:34

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В кольце врагов: Зеленского загнали в опасную ловушку
Лавров остроумно отбил нахальную провокацию Запада
Тюрьма или побег из страны: вызванному на допрос Порошенко предсказали незавидную участь
Володин назвал самый важный закон апреля

Шоу-бизнес

Собчак отдала сына Виторгану ради отдыха с Богомоловым
Дочь Началовой выступила против Алдонина
Народ ахнул от вида милующейся с любовником в кустах Цымбалюк-Романовской
Принимай меня: Бузову пригласили ублажать ветеранов в День Победы

Проишествия

Пассажир снял видео из салона охваченного пламенем самолета
В самолет ударила молния: шокирующие подробности катастрофы в аэропорту Шереметьево
Путин сделал серьезное заявление после жуткого пожара в Шереметьево
Звезды ТНТ погибли в страшной аварии

Lifestyle

Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Михаил Турецкий: "Мы должны объединяться с Евросоюзом, КНДР и США"
Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Россия стала вице-чемпионом Европы по латиноамериканским танцам
Шоу-бизнес

Поклонники в ужасе от устроенного колдунами на могиле Началовой

Чародеи облюбовали захоронение певицы
Шоу-бизнес

Родившая Кудрявцева показала великолепную фигуру в купальнике

Блондинка с мужем отдыхает на Бали
Шоу-бизнес

Артур Смольянинов раскрыл неутешительный диагноз

Неожиданное признание популярного актера
Шоу-бизнес

Миддлтон наплевала на первенца Маркл

Она поздравила актрису с опозданием

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Над тяжелобольной Тереховой нависло родовое проклятие
Совет на выходные
Календарь красоты на май

Фоторепортажи

Знаменитости похвастались самыми странными нарядами
Разведенка Дакота возбудила арабов откровенным платьем
Жуткие кадры: катастрофа в аэропорту Шереметьево с рейсом Москва – Мурманск
Молодая мать из Австралии споет о жуткой стороне своей жизни на "Евровидении-2019"

Спорт

"Невозможно кататься": Тутберидзе вынесли суровый приговор
Губерниев взорвался из-за смертельной трагедии
Дерзкая выходка Загитовой может обернуться проблемами с законом
"Одна на подиуме": Тарасова облизала чемпионку Загитову

Регионы

"Полная разруха": люди жестко высказались о ситуации на Крымском мосту
Происходящее на Крымском мосту вызвало у людей панику
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru