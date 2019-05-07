В Мурманской области самолет застрял во льдах

В ночь на вторник в городе Мончегорск Мурманской области упал небольшой частный самолет. Пилот с травмой позвоночника был доставлен в больницу. Медики оценивают его состояние как средней тяжести, сообщает телеканал "360".
На месте происшествия работают следователи. Как удалось установить экспертам, двухмоторное судно совершало маневр на льду, когда стойка шасси попала в полынью. Самолет завалился набок и опрокинулся, передает Пятый канал.
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