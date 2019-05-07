Под Москвой обстреляли предпринимателя

Утром 7 мая в подмосковной Балашихе неизвестный несколько раз выстрелил в предпринимателя, когда тот выходил из подъезда жилого дома. Пострадавший получил семь ранений и был срочно доставлен в больницу. Медики описывают состояние мужчины как тяжелое.
На месте происшествия работают следователи. Они опрашивают очевидцев, чтобы установить все обстоятельства инцидента, уточняет "Москва 24".
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