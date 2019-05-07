На Камчатке медведь убил рыбака

В минувшую субботу, 4 мая, в Усть-Большерецком районе Камчатского края было найдено тело пожилого мужчины. Как удалось установить следствию, рыбак скончался от ран, которые нанес ему дикий медведь.
Тело мужчины отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Специалистам предстоит выяснить точную причину гибели рыбака. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает "Экспресс газета".
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