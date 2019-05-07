В Башкирии в пожаре погибли двое детей

Во вторник, 7 мая, в частном доме в Башкирии произошел пожар. ЧП случилось на улице Октябрьской в городе Давлеканово. Когда спасатели прибыли на место возгорания, то обнаружили, что здание было полностью охвачено огнем.
В результате пожара погибли женщина и двое маленьких детей. Точная причина возгорания пока остается неизвестной. Эксперты выясняют обстоятельства случившегося, передает ToDay News Ufa.
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