Массовая драка в Петербурге обернулась серьезными последствиями

В северной столице проводят масштабные рейды по местам проживания мигрантов. Всему виной массовая драка в кафе.
Дело в том, что в результате потасовки четверо посетителей получили ножевые ранения. Нынешней целью правоохранителей является задержание лиц, причастных к совершению преступления. Полицейских интересуют уроженцы одной из стран ближнего зарубежья, которые по оперативной информации скрываются в Петербурге, передает FlashNord.
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