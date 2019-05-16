В Подмосковье пьяная ссора закончилась поножовщиной

В подмосковной Балашихе полицейские задержали местного жителя, который напал с ножом на знакомого. Пострадавшего госпитализировали с ранениями в области грудной клетки и брюшной полости.

Как удалось выяснить следователям, незадолго до потасовки мужчины распивали алкоголь и сильно поссорились. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, передает сайт "Подмосковье сегодня".