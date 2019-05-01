"На колени!": заведующая детсада заставила ребенка целовать землю

В детском саду Краснодара произошел чудовищный случай. Заведующая детского сада поставила ребенка на колени перед остальными детьми и заставляет целовать землю.
Вячеслава Володина атакуют с Украины?
Авторы "Голоса" несут большие потери
Артист нашел девочку случайно
Исполнитель не смог отвоевать свое жилье
Популярные темы форума
Дочь Алсу победила!Поздравляю
Мигранты..это зло?
Жениться лучше на мусульманке.
Не рожайте в тирании и диктатуре, не рожайте рабов!
СССР разделили,даже нас не спросили!
Выйти замуж,это противно.
Меладзе бросил троих детей,и жену которая ему их родила
Нет секса в отношениях
Задолбала Пугачева.
Бузова
Почему все хотят изучать английский?
У Гордона жена таджик,ахаха
девушки кто жил с новым олегархом,ну и как там?
Почему девушка должна слушаться?
Хочу Ребенка
Как вы относитесь к Лопыревой?
Это Порашенка подстрикает зарад против России ?
Разин назвал Кудрявцеву проституткой
Переспали на первом свидании
Квартира Началовой Юлии
Колхозник командует Кремлём.
Про алкоголь
Поможет ли психолог?
Я из Нальчика
Папина любовница стерва
что такое шизофрения?
Вегетарианцы долго не живут
Много глупых парней
Пожелала смерти подруге
Что дарить брату?