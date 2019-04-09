В Башкирии мужчина пытался убить свою дочь

В полицию города Октябрьский в Башкирии обратилась 34-летняя местная жительница. Она рассказала, что ее пытался убить собственный отец, передает портал ToDay News Ufa. 64-летний мужчина во время одной из ссор попытался задушить несчастную, а потом повалил на пол и бил по голове, рассказала она. Расправу предотвратила прибежавшая на крики свекровь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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