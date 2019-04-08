Под Нижним Новгородом при обрушении на промышленной площадке погиб человек

Днем 8 апреля при проведении демонтажных работ на площади 3,2 тысячи квадратных метров обрушилась кровля неэксплуатируемого здания на территории промышленной площадки в городе Дзержинск Нижегородской области, передает портал "ФедералПресс". По предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек. Причина произошедшего устанавливается.
По данным регионального управления Следственного комитета, на заводе произошло обрушение стены цеха, при котором погиб водитель погрузчика. Его тело находится под завалами.
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