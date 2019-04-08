Жительница Башкирии ударила ножом пятилетнюю дочь

7 апреля в больницу поступила пятилетняя девочка с двумя колото-резаными ранениями, передает портал ToDay News Ufa. О произошедшем врачи сообщили в полицию. Выяснилось, что в клинику ребенка привезли из частного дома в одном из сел Иглинского района Башкирии. По предварительным данным, мать девочки, находясь с ней в бане, внезапно схватила нож и дважды пырнула несчастную – удары пришлись в спину и грудь. Отец девочки услышал крики и вмешался в ситуацию, после чего вызвал скорую помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана.