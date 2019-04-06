Есть угроза взрыва: в Балашихе нашли похожую на бомбу конструкцию

В Балашихе обнаружили конструкцию из бочки с проводами, похожую на бомбу. Из-за угрозы взрыва пришлось оцепить отделение полиции.
Всех сотрудников немедленно эвакуировали. Полиция в боевой готовности. Бочку по-прежнему не трогают. По некоторым данным, в ней находится компонент для самодельных бомб. Сейчас на месте работает робот-сапер и взрывотехники, передает Telegram-канал "Baza".
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