"Вы все подохнете": терапевт из Балашихи облаяла коллег на глазах пациентов
Женщина поругалась с коллегами в присутствии пациентов. По ее словам, "пол не мылся неделю". В какой-то момент терапевт заметила, что одна из сотрудниц медучреждения снимает ее на видео. Тогда она закричала, чтобы та отправила запись президенту России Владимиру Путину.
У врача произошла истерика, и она облаяла своих коллег. "Гепатит сидит с утра, с ночи! У меня три университета, вы не имеете права меня здесь удерживать, ущемлять мои права! Мне работать до 70 лет, вы все подохнете, а я все помощь буду оказывать! Отвалите от меня, вы меня до инфаркта здесь довели!", – кричала женщина.
Затем несдержанная дама скрылась в своем кабинете. Через некоторое время, видимо придя в себя, она вернулась к приему пациентов.
Скандальный инцидент, произошедший 2 апреля, прокомментировали в Министерстве здравоохранения Московской области. Там охарактеризовали поведение медработника как нервный срыв.
В пресс-службе отметили, что в адрес данного врача многие пациенты неоднократно высказывали слова благодарности, а случай произошел из-за нервного переутомления и не имел отношения к пациентам больницы. "Приносим свои извинения за коллегу. Случившемуся будет дана оценка на служебном совещании коллектива больницы", – приводит слова пресс-службы Минздрава "Подмосковье сегодня".
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