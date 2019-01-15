Под Москвой пациент больницы избил врача из-за диагноза

Пациент горбольницы имени Семашко в Серпухове напал на врача. Он разгневался из-за диагноза, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Мужчина прибыл в больницу с подозрениями на вывих плеча. Однако осмотр и рентген показали, что вывиха нет. Пациент начал шуметь и возмущаться, после чего ударил дежурного врача в приемном покое. Медик обратился в полицию.
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