В Петрозаводске ревнивец набросился на девушку с ножом

В Петрозаводске отвергнутый девушкой ревнивец набросился на возлюбленную с ножом. Инцидент произошел во дворе жилого дома.
Потенциального убийцу спугнули соседи пострадавшей. Прибывшие на помощь мужчины сообщили злоумышленнику, что происходящее фиксируют камеры видеонаблюдения. Преступнику пришлось скрыться, после чего он сам сдался полиции. В результате случившегося девушка получила несколько ножевых ранений. Ведется расследование, передает телеканал "360".
Артист оформил отношения с женщиной, годящейся ему во внучки
Скандальному артисту предложили не искать везде грязь
Кейт одержала безоговорочную победу над Меган
Поклонники певицы бьют тревогу
Популярные темы форума
Ненавижу дев!..
Отец встречается с моими ровесницами
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Весы - первые предатели! И мерзавцы!
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
Он дважды в разводе
Где найти богатого мужчину?
Перезвоните пожалуйста
У сына в жизни нет цели
Первый раз очень страшно
Как быстро похудеть?
Кручу её на миньет
Безответная любовь
Кто пишет и читает это <цензура>?
Не хозяйственная жена
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Мимические морщины
Идёт Великий пост! Кто поститься?
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Почему я такая дура?
Не хочу работать в пустую (деньги не решают?)
Кожевникова не замужем
Кто-нибудь слышал про диету американские горки?
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Хочу есть и не толстеть
Муж заставляет работать
Кинул меня на деньги
Перезвоните пожалуйста