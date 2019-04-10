Под Москвой зоомагазин ограбили с помощью зонта

В Подмосковье произошло необычное ограбление. На местный зоомагазин напал злоумышленник с зонтом.
Он пытался побороть продавщицу, однако та сумела дать отпор. Планы налетчика нарушили 45-летняя женщина, передает Telegram-канал Mash. В результате случившегося грабителю удалось унести с собой 600 рублей и мобильный телефон.
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