Стали известны причины взрыва в жилом доме в Екатеринбурге
Пожар, вызванный взрывом в многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге, ликвидирован. Разрушения зафиксированы только в одной квартире, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
"Огонь ликвидирован, ведется проливка конструкций. Разрушения зафиксированы только в одной квартире, другие квартиры не пострадали – максимум их залило водой", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, причина взрыва квартиры в доме 46 на улице Анатолия Мехренцева – самогонный аппарат. "Работающий на месте происшествия прокурор Ленинского района Екатеринбурга Вахит Мухамадеев сообщил, что версия взрыва газа отпала. По словам специалистов, взорвался бытовой прибор для производства алкоголя", – приводит URA.ru слова старшего помощника прокурора Свердловской области Марины Канатовой.
Ранее сообщалось, что прогремел взрыв на 15-м этаже жилого дома в Екатеринбурге. В результате вылетели оконные рамы, и начался пожар на площади 30 квадратных метров. Два человека госпитализированы с ожогами 50% тела. Жильцы пострадавшего подъезда, в том числе восемь детей, эвакуированы.
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