Как "Единая Россия" поздравила женщин с 8 Марта

"Единая Россия" подарила женщинам цветы, подарки и улыбки. В регионах прошла праздничная акция "Любимые не только 8 Марта".

Куклы-медведи – символ партии – вышли на улицы в Краснодарском и Приморском краях, Москве, Нижегородской, Тюменской, Кемеровской и Ульяновской областях, чтобы напомнить представителям сильной половины человечества о том, что проявлять внимание, любовь и заботу к женщинам нужно не только в Международный женский день.

В Кемерово пушистые белые медведи предлагали мужчинам сделать совместную фотографию, на которой обязательно присутствовал один из плакатов – "Улыбка твоей женщины важнее футбола", "Будь мужчиной не только 8 Марта", "Уважай женщин не только в своем доме". Женщинам медведи вручали букеты тюльпанов.

"Мы хотели бы напомнить всем мужчинам Кузбасса, что любви, заботы и внимания наши прекрасные женщины достойны всегда, независимо от календарных праздников", – сказал секретарь регионального отделения партии Алексей Синицын. Он напомнил, что недавно в Новокузнецке прошел Международный женский форум, что говорит об особом отношении к женщинам в Кузбассе.





В Нижнем Новгороде мишка дарил женщинам цветы, а мужчинам напоминал о том, что слабому полу нужны внимание и забота. Прохожие с удовольствием фотографировались с ростовой куклой медведя и поздравляли всех женщин с праздником.

Как писали Dni.Ru, первыми поздравить женщин вышли на улицы Москвы депутаты Госдумы. В преддверии 8 Марта они дарили девушкам цветы и плюшевые игрушки. В праздничной акции приняли участие Александр Якубовский, Владимир Афонский, Анатолий Выборный и один из самых узнаваемых и колоритных депутатов Николай Валуев. Улыбки не сходили с лиц проходящих женщин, которым настоящие джентльмены вручали цветы и игрушки.



