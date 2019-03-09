В Челябинске нашли замученную до смерти раздетую женщину

Утром 9 марта за мусорными баками во дворе жилого дома на улице Бажова в Челябинске вышедший погулять с собакой местный житель обнаружил тело замученной до смерти женщины, передает портал 74.ru. Сообщается, что ее волосы были сожжены, лицо частично обгорело. Кроме того, на несчастной не было никакой одежды ниже пояса. Вероятнее всего, перед убийством несчастную избили, рассказал источник в правоохранительных органах.

Устанавливается личность потерпевшей. Полиция предполагает, что жертвой жестокого преступления стала бездомная. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Один из очевидцев вспомнил, что на месте обнаружения тела вечером 8 марта кто-то жег костер. Других подробностей он разглядеть не смог, так как было очень темно.