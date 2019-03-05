Под Нижним Новгородом слесарь покалечился на рабочем месте

Государственная трудовая инспекция Нижегородской области проводит расследование по факту получения тяжелых повреждений 59-летним автослесарем "Дорожно-эксплуатационного предприятия" на рабочем месте, передает портал newsnn.ru. Сам инцидент произошел еще 22 февраля. Мужчина шел мимо смотровой ямы и упал в нее. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В частности, запрошено медицинское заключение о наличии алкоголя в крови. Также проверяется соблюдение безопасных условий труда.
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