Ижевчанин случайно убил обидчика в драке

25-летнего жителя города Ижевск обвиняют в причинении смерти по неосторожности во время драки, передает портал udm-info.ru. Сама потасовка произошла в ночь на 5 января. Молодой человек пил алкоголь в одном из увеселительных заведений города.
В ожидании новой порции у барной стойки у него возник конфликт с другим посетителем. Обвиняемый ударил оппонента кулаком в лицо. тот упал и ударился головой о пол. Пострадавший отказался от медицинской помощи у ехал домой.
На следующий день ему стало плохо. Молодого человека доставили в больницу. Спустя две недели в больнице он скончался от травмы головы. Подозреваемый полностью признал свою вину. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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