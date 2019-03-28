Под Мурманском школьница упала с моста во время прогулки с друзьями

Следователи устанавливают обстоятельства падения 14-летней школьницы с технической платформы автомобильного моста через реку Нива в Мурманской области, передает FlashNord. Установлено, что девочка гуляла там вместе с друзьями. По предварительным данным, в какой-то момент ей стало плохо, она потеряла равновесие и упала с высоты четырех метров на насыпь возле реки. Школьница была доставлена в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой.
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