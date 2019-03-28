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Чиновники сбежали с постов после постыдного курьеза

Фото: www.globallookpress.com
Нелепый случай произошел в Белгороде. Там мэр Юрий Галдун вышел принимать присягу под вступительную мелодию из фантастической эпопеи "Звездные войны". 
прочитано 276 раз

Музыка зазвучала в тот момент, когда градоначальника пригласили на трибуну. На казус обратили внимание СМИ.

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Журналисты отметили, что это было "несколько символично". Дело в том, что в конце января градоначальника раскритиковали в Сети за то, что на встрече с жителями он посоветовал не услышавшему его пенсионеру использовать слуховой аппарат.

После постыдного инцидента с присягой уволилась руководитель управления культуры администрации Белгорода Людмила Грекова. Кроме того, свои должности по собственному желанию оставили несколько других чиновников, сообщает официальный сайт администрации города.

Отметим, что инцидент попал в эфир Первого канала – в вечернем шоу Иван Ургант отметил неординарный подход к стандартам формальной процедуры. Высмеяли инцидент и в соцсетях. "Эпичнее было бы под "Имперский марш", "Дарт мэр Вейдер", "Атака клоунов", "Там, на кафедре, похоже, световой меч блестит", - иронически прокомментировали появившийся в Сети видеоролик пользователи Twitter.

Версию о том, что трек из "Звездных войн" выбрала именно Людмила Грекова, в пресс-службе администрации опровергли. По их данным, ошибку допустил звукооператор.

Автор: Валерия Нарская28 марта 2019, 15:26

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