Чиновники сбежали с постов после постыдного курьеза
Музыка зазвучала в тот момент, когда градоначальника пригласили на трибуну. На казус обратили внимание СМИ.
Журналисты отметили, что это было "несколько символично". Дело в том, что в конце января градоначальника раскритиковали в Сети за то, что на встрече с жителями он посоветовал не услышавшему его пенсионеру использовать слуховой аппарат.
После постыдного инцидента с присягой уволилась руководитель управления культуры администрации Белгорода Людмила Грекова. Кроме того, свои должности по собственному желанию оставили несколько других чиновников, сообщает официальный сайт администрации города.
Новый мэр Белгорода вступил в должность под музыку из «Звездных войн»— Потапов Евгений (@ea_potapoff) 27 марта 2019 г.
Держи ситха! pic.twitter.com/JbPDjPvMLM
Отметим, что инцидент попал в эфир Первого канала – в вечернем шоу Иван Ургант отметил неординарный подход к стандартам формальной процедуры. Высмеяли инцидент и в соцсетях. "Эпичнее было бы под "Имперский марш", "Дарт мэр Вейдер", "Атака клоунов", "Там, на кафедре, похоже, световой меч блестит", - иронически прокомментировали появившийся в Сети видеоролик пользователи Twitter.
Версию о том, что трек из "Звездных войн" выбрала именно Людмила Грекова, в пресс-службе администрации опровергли. По их данным, ошибку допустил звукооператор.
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