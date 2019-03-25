На складе с горючими материалами в Подмосковье произошел пожар

В деревне Сергеево городского округа Чехов Московской области произошел пожар на складе с горюче-смазочными материалами, передает РИА ФАН. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров.

Работают оперативные службы. Очевидцы сообщают о гигантском столбе дыма над местом ЧП. Информации о пострадавших не поступало.

