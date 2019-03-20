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В Нижнем Новгороде расследуют падение льда на голову подростка

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Днем 19 марта с крыши двухэтажного дома на Сергиевской улице в Нижнем Новгороде на голову идущего мимо 14-летнего подростка упала глыба льда, передает портал newsnn.ru. Врачи диагностировали у школьника растяжение мышц плеча и ссадины на лице. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

20 марта 2019, 20:16

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