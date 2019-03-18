Веселый грабитель ювелирного попал на камеры наблюдения
Мужчина зашел в ювелирный салон в Коломне, вооруженный замотанной в пакет металлической трубой. С помощью своего орудия веселый грабитель разбил витрину – причем та не сразу поддалась, ему пришлось выламывать стекло руками.
Вычислить засветившегося на камерах веселого грабителя не составило труда. Полиция застала героя дома – он и не думал заметать следы, а свой арест воспринял как развлечение. Добычу весельчака оценили в 300 тысяч рублей, передает "ТВ Центр".
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