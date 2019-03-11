В Башкирии прохожие скрутили и сдали полиции опасного грабителя

Возле дома №40 на улице Худайбердина в городе Стерлитамак в Башкирии 24-летний уроженец деревни Тюрюшля попытался ограбить женщину, передает портал ToDay News Ufa. Молодой человек ударил несчастную по голове и стал вырывать из рук сумку. Однако женщина не отдавала свое имущество и начала звать на помощь. Тогда грабитель принялся ее избивать. Двое прохожих увидели происходящее и бросились на помощь. Они скрутили агрессивного грабителя и передали его в руки прибывшему на место наряду полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.