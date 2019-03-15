В Омске школьники отпинали пенсионерку ради забавы

В Омске правоохранители начали проверку по факту вопиющего инцидента – трое школьников в возрасте от 9 до 11 лет жестоко избили пожилую женщину. Об этом сообщает портал gorod55.ru, уточняя, что нападение подростки совершили 14 марта.
Полиция уже установила личности школьников. С их родителями уже работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Дети объяснили свой поступок желанием повеселиться.
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