В Удмуртии мужчина вспорол собутыльника

Трагедией едва не закончились посиделки со спиртным в селе Пычас Можгинского района. По версии следствия, 40-летний мужчина выпивал в гостях у своего 59-летнего приятеля. Однако между мужчинами возникла ссора. Хозяин дома схватил нож и ударил им собутыльника в живот. Сообщение о поступлении в больницу пациента с таким ранением поступило в полицию от медиков, передает Udm-info.ru.Подозреваемого задержала полиция. На агрессивного хозяина дома возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь мужчине есть, над чем подумать в изоляторе временного содержания. За данное тяжкое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Примадонна от комментариев отказалась
Он пожелал здоровья певице
Утверждается, что артист крутил любовные интрижки на съемках
Звезда практикует черную магию