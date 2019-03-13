Повар в Екатеринбурге убил клиента

Повар из Екатеринбурга проведет два года в колонии общего режима за убийство посетителя. Кроме того, мужчину обязали выплатить 1 млн родственникам погибшего. Об этом сообщает портал tagilcity.ru.
Суд установил, что преступление было совершено в июне прошлого года. Посетитель и повар начали ссору еще в заведении, которая потом переросла в драку на улице. Обвиняемый ударил потерпевшего по лицу, от чего последний упал и ударился о тротуар головой. От полученных травм мужчина умер в ГБ уральской столицы.
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