В Ульяновске из окна многоэтажки выбросили 19 котов

Из окна многоэтажки в Ульяновске выбросили 19 кошек, передает портал "ФедералПресс". Свидетельницей экзекуции стала жительница соседнего дома. Она забрала животных в свою квартиру и обратилась за помощью в фонд "Доброе сердце мира". Выяснилось, что в городе нет специальных заведений, где можно было бы разместить такое количество кошек одновременно. Было принято направить их в круглосуточные стационары в Самару. По факту произошедшего проводится проверка.
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