В Омской области при пожаре погибли двое детей

Днем 7 февраля в селе Явленко-Покровка Павлоградского района Омской области загорелся частный дом, передает портал gorod55.ru. Во время тушения в здании были обнаружены тела двух детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Выясняется, где были родители малышей, когда начался пожар.
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