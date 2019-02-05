Житель Омска обворовывал храмы и путешествовал

В Омске возбудили дело по статье "Кража" в отношении ранее судимого 23-летнего местного жителя, передает портал gorod55.ru. Сообщается о по меньшей мере двух эпизодах, когда молодой человек вламывался в храмы и воровал пожертвования прихожан.

Первый эпизод произошел в декабре 2018 года. Тогда он пробрался на территорию монастыря, срезал решетку, разбил окно и влез в церковь. Молодой человек не только украл пожертвования, но и разбил стекло киота иконы Божьей Матери Умиление.

После этого злоумышленник отправился в город Томск, где потратил все добытые преступным путем деньги. По возвращении в Омск он пробрался в другой храм, где также похитил пожертвованные церкви золотые и серебряные украшения на сумму в 43 тысячи рублей. Как и в прошлый раз, оказалось повреждено стекло, укрывающее икону Божьей Матери.

Вычислить вора помогли записи с камер наружного наблюдения. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.