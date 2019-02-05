В Саратове организаторы квеста подожгли клиентов

Расследование уголовного дела в отношении трех организаторов квеста "Портной" в Саратове, во время которого пострадали пятеро девушек, было завершено, передает портал "Реальное время". Материалы были переданы в суд.

ЧП произошло еще летом 2018 года. Согласно сценарию участницы были помещены в макет автомобиля, а один из аниматоров для большей зрелищности направил в их сторону пламя. В результате одна из посетительниц получила серьезные ожоги. Еще четыре девушки также пострадали, однако их повреждения были признаны не влекущими вред для здоровья.

Организатор квеста и двое актеров полностью признали свою вину. Заведение прекратило свою деятельность.