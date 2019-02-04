"Единая Россия" займется транспортной безопасностью
Единороссы намерены не только поднять тему транспортной безопасности, но и представить свои предложения. Как сообщил первый заместитель руководителя фракции "Единой России" по законопроектной деятельности Андрей Исаев, на консультациях с руководством Минтранса в понедельник, 4 февраля была достигнута договоренность о дальнейшей совместной работе ведомства и депутатов.
Известно, что завтра на заседании Думы также выступит первый зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. Обсуждение проблемы продолжится и 6 февраля на правительственном часе с участием министра транспорта Евгения Дитриха.
"По итогам правительственного часа будет подготовлено постановление Госдумы, куда мы включим наши рекомендации по тому, как может быть дополнительно обеспечена безопасность на транспорте", – сообщил Андрей Исаев.
Руководитель фракции Сергей Неверов, в свою очередь, обратил внимание на срок службы автобуса, который перевернулся 3 февраля в Калужской области. Ему порядка 36-37 лет, указал Неверов и отметил, что, возможно, стоит еще раз вернуться к обсуждению предельного срока службы автотранспорта, перевозящего детей.
Напомним, что 3 февраля на трассе в Калужской области перевернулся автобус с детьми. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге. О поездке не были проинформированы дорожные службы, автобус не сопровождала машина ГАИ.
По последним данным, в ДТП погибли семь человек, из них – двое детей. Практически все 48 пассажиров автобуса получили травмы разной степени тяжести. Следствие по этому дело задержало владельца автобуса.
Страшные подробности трагедии
Артист жаловался, что не чувствует руку
Причина госпитализации не сообщается
Рэпер и его родитель конфликтовали более 15 лет