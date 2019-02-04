"Единая Россия" займется транспортной безопасностью

"Единая Россия" представит меры по повышению безопасности пассажирских перевозок, эту тему решено обсудить завтра, 5 февраля на пленарном заседании Госдумы. Поводом стала авария автобуса с детьми в Калужской области.

Единороссы намерены не только поднять тему транспортной безопасности, но и представить свои предложения. Как сообщил первый заместитель руководителя фракции "Единой России" по законопроектной деятельности Андрей Исаев, на консультациях с руководством Минтранса в понедельник, 4 февраля была достигнута договоренность о дальнейшей совместной работе ведомства и депутатов.

Известно, что завтра на заседании Думы также выступит первый зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. Обсуждение проблемы продолжится и 6 февраля на правительственном часе с участием министра транспорта Евгения Дитриха.

"По итогам правительственного часа будет подготовлено постановление Госдумы, куда мы включим наши рекомендации по тому, как может быть дополнительно обеспечена безопасность на транспорте", – сообщил Андрей Исаев.





Руководитель фракции Сергей Неверов, в свою очередь, обратил внимание на срок службы автобуса, который перевернулся 3 февраля в Калужской области. Ему порядка 36-37 лет, указал Неверов и отметил, что, возможно, стоит еще раз вернуться к обсуждению предельного срока службы автотранспорта, перевозящего детей.

Напомним, что 3 февраля на трассе в Калужской области перевернулся автобус с детьми. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге. О поездке не были проинформированы дорожные службы, автобус не сопровождала машина ГАИ.

По последним данным, в ДТП погибли семь человек, из них – двое детей. Практически все 48 пассажиров автобуса получили травмы разной степени тяжести. Следствие по этому дело задержало владельца автобуса.