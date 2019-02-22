Омичка едва не погибла в руках ревнивого иностранца по дороге в аэропорт

В Омске 65-летний бизнесмен-иностранец стал фигурантом уголовного дело о покушении на убийство. Об этом сообщает портал gorod55.ru.

По данным следствия, подозреваемый из-за приступа ревности накинул на шею своей возлюбленной, местной жительнице, веревку на шею, когда она вела автомобиль. Пара ехала в аэропорт. Омичке удалось освободиться от веревки и убежать. После она заявила в полицию.