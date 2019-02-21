Житель Челябинска пошел в тюрьму за три ограбления за день

В Челябинске вступил в силу приговор в отношении местного жителя, который за один день умудрился ограбить три магазина, передает URA.Ru. Преступления произошли еще 25 ноября.

Сперва грабитель в пластиковой маске на лице перепрыгнул через витрины магазина "Купец" и забрал денежный ящик. Продавец смог выхватить его, и тогда мужчина схватил со стола 300 рублей и с этой добычей поспешил скрыться. Вечером он украл из магазина "Магнит Косметик" дезодоранты на сумму более 400 рублей. Его манипуляции заметил покупатель и привлек внимание персонала криком, однако похититель скрылся с добычей. И всего через час он появился в "Дикси", откуда вынес семь бутылок коньяка.

Мужчину задержали быстро. Он во всем сознался. При этом на момент совершения краж обвиняемый находился под условным сроком за кражу из магазина в Новосинеглазово десяти шоколадок с витрины и десяти тысяч рублей из кассы. По совокупности преступлений и приговоров мужчину, в конечном итоге, приговорили к лишению свободы на строк в три года и один месяц в колонии общего режима.