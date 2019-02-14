В Петербурге воришку из закусочной поймали спустя две недели

В Санкт-Петербурге задержали 17-летнего юношу по подозрению в краже средств у посетителя ресторана быстрого питания на Выборгской набережной, сообщает FlashNord. Преступление произошло 31 января, добычей вора стали 4389 рублей.
В ходе розыска был задержан молодой человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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