В Тюмени на заправке произошел взрыв

Днем 13 февраля на заправочной станции "Новый поток" на Товарном шоссе в Тюмени произошел взрыв, передает портал nashgorod.ru. Сообщается, что в подкапотном пространстве одного из автомобилей случилась вспышка газовоздушной смеси. На место выехали шесть спасателей и две единицы спецтехники, однако их помощь не потребовалась – сотрудники АЗС самостоятельно ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал.
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