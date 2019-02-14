В Калининграде отменили концерт известного рэпера

Организаторы отменили концерт рэпера Алексея Узенюка, более известного под своим сценическим псевдонимом Элджей, передает телеканал "360". Выступление должно было состояться 16 февраля в Калининграде. "В связи с большим давлением со стороны госучреждений, некоммерческих гражданских организаций", – объяснили причину произошедшего организаторы.
"Со стороны УМВД никаких ограничений по проведению концерта не было. Сами организаторы сообщили, что мероприятие не состоится", – цитирует сетевое издание m24.ru представителя полиции.
Режиссер дал сдачи обманутому мужу телеведущей
Поклонники оставили гневные комментарии
Наталья Вяль предала Ивана Ивановича
Экс-гимнастка сплетни не комментирует