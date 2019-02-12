Появилось видео обрушения трапа в аэропорту Барнаула
Рейс "Уральских авиалиний" был задержан в аэропорту Барнаула. В 07:30 по местному времени (03:30 мск) при посадке в самолет обрушилась верхняя площадка автотрапа.
Ушибы и другие травмы при падении с высоты получили шесть человек, четверо госпитализированы. Прокуратура выясняет обстоятельства ЧП. Лайнер вылетел в Москву, передает телеканал "360".
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