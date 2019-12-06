В Петербурге проверяют 20 станций метро из-за угрозы взрыва

В пятницу, 5 декабря, в МЧС поступили сообщения об угрозе взрывов на 20 станциях петербургского метро. Сотрудники экстренных служб проверяют информацию, передает РИА Новости.
Напомним, в минувший четверг, 5 декабря, стало известно о "минировании" 22 станций подземки в Санкт-Петербурге. Подобные сообщения также получил школы и больницы.
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